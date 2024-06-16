«Оренбург» выкупил у «Зенита» права на 21-летнего российского защитника

Футбольный клуб «Оренбург» приобрел права на защитника Артёма Касимова. Об этом сообщает пресс-служба команды.

21-летний Артём Касимов является воспитанником «Зенита». Он ни разу не выходил на поле в составе основной команды петербуржцев. В системе «Зенита» он отыграл 65 матчей, забив пять голов и отдав две голевые передачи. Вторую половину прошедшего сезона Касимов провёл на правах аренды в составе махачкалинского «Динамо», в котором отыграл 11 матчей сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги, успев отметиться одной результативной передачей. Немецкий интернет-портал Tranfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 тыс.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб продлил аренду полузащитника Ярослава Михайлова на сезон, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту».