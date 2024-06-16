Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» выкупил у «Зенита» права на 21-летнего российского защитника

«Оренбург» выкупил у «Зенита» права на 21-летнего российского защитника
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Оренбург» приобрел права на защитника Артёма Касимова. Об этом сообщает пресс-служба команды.

21-летний Артём Касимов является воспитанником «Зенита». Он ни разу не выходил на поле в составе основной команды петербуржцев. В системе «Зенита» он отыграл 65 матчей, забив пять голов и отдав две голевые передачи. Вторую половину прошедшего сезона Касимов провёл на правах аренды в составе махачкалинского «Динамо», в котором отыграл 11 матчей сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги, успев отметиться одной результативной передачей. Немецкий интернет-портал Tranfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 тыс.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб продлил аренду полузащитника Ярослава Михайлова на сезон, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту».

Материалы по теме
В «Оренбурге» сообщили, что продлили аренду Михайлова на сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android