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«Эту команду отняли у нас». В англоязычных соцсетях ностальгируют по сборной России — 2008

«Эту команду отняли у нас». В англоязычных соцсетях ностальгируют по сборной России — 2008
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В соцсети Х (ранее Twitter) набирает популярность публикация, где представлено видео с яркими моментами бывшего крайнего нападающего сборной России Андрея Аршавина в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2008 года с Нидерландами (1:3).

Это видео сопровождается подписью: «У нас забрали Россию. Элитная команда для турниров».

Пользователи соцсети начали активно комментировать данную публикацию.

  • «На каждом турнире у них сзади играла эта пятёрка из ЦСКА, а впереди находился выдающийся игрок, как например, Аршавин, Дзагоев или Кокорин», - написал пользователь с никнеймом hadouken.
  • «Самый страшный кошмар любого нападающего», - написал один из пользователей, прикрепив к комментарию фотографию с расстановкой на схеме поля вратаря Игоря Акинфеева и экс-защитников сборной России и ЦСКА Сергея Игнашевича, Василия Березуцкого и Алексея Березуцкого.
  • «Пиковое настроение, когда сборная России победила Испанию нокаутом [на чемпионате мира — 2018], а Акинфеев парировал пенальти», - написал пользователь с никнеймом ReallyTired.
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