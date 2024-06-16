Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Черышев: сербы — наши братушечки. В матче с Англией буду болеть за них

Дмитрий Черышев: сербы — наши братушечки. В матче с Англией буду болеть за них
Комментарии

Главный тренер «Шинника» и экс-игрок сборной России Дмитрий Черышев поделился мнением о грядущем матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Англии встретится с Сербией. Игра состоится сегодня, 16 июня, в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не могу оценить сборную Англии, пока не увижу, как они играют. Многие специалисты называли фаворитами Евро Францию, Англию и Германию. Но вы посмотрите, какие качественные игры провели итальянцы и испанцы. Поэтому я ещё хочу посмотреть на сборную Англии.

Сербы, как они говорят про нас, наши братушечки. Мы будем за них болеть. В матче с Англией буду болеть за сербов — даже обсуждать не буду эту тему», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Черышев: говорят: «Хочу, чтобы меня запомнили красивым». История с Кроосом из той же оперы

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android