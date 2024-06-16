Дмитрий Черышев: сербы — наши братушечки. В матче с Англией буду болеть за них

Главный тренер «Шинника» и экс-игрок сборной России Дмитрий Черышев поделился мнением о грядущем матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Англии встретится с Сербией. Игра состоится сегодня, 16 июня, в 22:00 мск.

«Не могу оценить сборную Англии, пока не увижу, как они играют. Многие специалисты называли фаворитами Евро Францию, Англию и Германию. Но вы посмотрите, какие качественные игры провели итальянцы и испанцы. Поэтому я ещё хочу посмотреть на сборную Англии.

Сербы, как они говорят про нас, наши братушечки. Мы будем за них болеть. В матче с Англией буду болеть за сербов — даже обсуждать не буду эту тему», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: