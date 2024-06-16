Экс-игрок «Ростова» и «Рубина» Навас оценил игру сборных Испании и Хорватии на Евро

Экс-игрок «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас высказался о матче сборных Испании и Хорватии в 1-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Сборная Испании вчера показала, что, помимо обычной игры с длинным владением мячом и прогресса в игре за счет контроля мяча и коротких передач, они также могут выигрывать за счёт контратак и более оборонительной игры. Хорватия провела хорошую игру, они забрали контроль и владение мячом у Испании и попытались сыграть в футбол, типичный для команды-победителя. Но хотя они и провели хорошую атакующую игру, их защита оказалась хрупкой. Они не были готовы отобрать мяч после потерь и не были жёсткими и сильными в своей зоне, чтобы остановить атаки Испании.

Для Испании это был нелёгкий матч. У Хорватии большой потенциал, и она может очень далеко зайти в Еврокубке. Но Испания оказалась более солидной командой на трёх этапах игры: в наступлении, в обороне и в переходном этапе. Испания лучше понимала, как играть. Но я не думаю, что это был лёгкий матч. Испания поняла, как создать опасность для хорватов, у которых есть слабое место в обороне», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.