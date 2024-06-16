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Экс-игрок «Ростова» и «Рубина» Навас оценил игру сборных Испании и Хорватии на Евро

Экс-игрок «Ростова» и «Рубина» Навас оценил игру сборных Испании и Хорватии на Евро
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Экс-игрок «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас высказался о матче сборных Испании и Хорватии в 1-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«Сборная Испании вчера показала, что, помимо обычной игры с длинным владением мячом и прогресса в игре за счет контроля мяча и коротких передач, они также могут выигрывать за счёт контратак и более оборонительной игры. Хорватия провела хорошую игру, они забрали контроль и владение мячом у Испании и попытались сыграть в футбол, типичный для команды-победителя. Но хотя они и провели хорошую атакующую игру, их защита оказалась хрупкой. Они не были готовы отобрать мяч после потерь и не были жёсткими и сильными в своей зоне, чтобы остановить атаки Испании.

Для Испании это был нелёгкий матч. У Хорватии большой потенциал, и она может очень далеко зайти в Еврокубке. Но Испания оказалась более солидной командой на трёх этапах игры: в наступлении, в обороне и в переходном этапе. Испания лучше понимала, как играть. Но я не думаю, что это был лёгкий матч. Испания поняла, как создать опасность для хорватов, у которых есть слабое место в обороне», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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