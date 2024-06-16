Руководство «Байера» дало гарантию Хаби Алонсо, что Вирц останется в клубе — Романо

Боссы леверкузенского «Байера» во время переговоров с главным тренером команды Хаби Алонсо о его будущем в клубе предоставили гарантию, что атакующий полузащитник «фармацевтов» Флориан Вирц останется в стане действующего чемпиона Германии на следующий сезон. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, ситуация изменится летом 2025 года. Подчёркивается, что на 21-летнего футболиста претендуют «Бавария», «Барселона» и мадридский «Реал».

Напомним, в минувшем сезоне Вирц принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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