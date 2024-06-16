Игрок «Барселоны» Рафинья заявил, что думал об уходе из футбола из-за давления на него

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья признался, что рассматривал вариант с завершением профессиональной карьеры футболиста.

«Совсем недавно я думал о том, чтобы бросить всё из-за личных и профессиональных проблем. Я думал о том, чтобы уйти из футбола, потому что мне больше не хочется переживать какие-то психические проблемы, трудности и агрессию со стороны СМИ или болельщиков.

Как я это преодолел? Представить, что однажды мой сын сможет смотреть на меня как на футбольное вдохновение, пусть и не лучшее в мире, — это многого стоит», — приводит слова Рафиньи Sport.es.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Барселона» намерена продать бразильского футболиста, чтобы улучшить своё финансовое состояние. На игрока претендуют клубы из Саудовской Аравии.

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