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Болельщик сборной Грузии проехал 4000 километров на скутере, чтобы встретиться с игроками

Болельщик сборной Грузии проехал 4000 километров на скутере, чтобы встретиться с игроками
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Болельщик сборной Грузии проехал 4000 километров на скутере от Тбилиси до Германии за 12 дней для того, чтобы передать футболистам грузинской национальной команды флаг с пожеланиями от болельщиков.

Фанат передал сборной Грузии флаг с пожеланиями от болельщиков:

На видео зафиксировано, как игроки сборной Грузии сначала аплодируют болельщику. Затем он произносит речь перед национальной командой. После чего достаёт и разворачивает большой флаг Грузии.

Сборная Грузии сыграет в одной группе с Турцией, Португалией и Чехией. Первый матч состоится 18 июня. В нём грузинская национальная команда встретится с Турцией. 22 июня сборная Грузии сыграет с Чехией, а 26 июня — с португальской национальной командой.

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