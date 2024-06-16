Болельщик сборной Грузии проехал 4000 километров на скутере, чтобы встретиться с игроками

Болельщик сборной Грузии проехал 4000 километров на скутере от Тбилиси до Германии за 12 дней для того, чтобы передать футболистам грузинской национальной команды флаг с пожеланиями от болельщиков.

Фанат передал сборной Грузии флаг с пожеланиями от болельщиков:

На видео зафиксировано, как игроки сборной Грузии сначала аплодируют болельщику. Затем он произносит речь перед национальной командой. После чего достаёт и разворачивает большой флаг Грузии.

Сборная Грузии сыграет в одной группе с Турцией, Португалией и Чехией. Первый матч состоится 18 июня. В нём грузинская национальная команда встретится с Турцией. 22 июня сборная Грузии сыграет с Чехией, а 26 июня — с португальской национальной командой.