«Оренбург» объявил о подписании полузащитника Дмитрия Рыбчинского

Полузащитник Дмитрий Рыбчинский, у которого истёк контракт с московским «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Вторую часть минувшего розыгрыша чемпионата России 25-летний игрок провел на правах аренды в «Балтике». Всего на его счету один гол и две результативные передачи в 30 матчах сезона-2023/2024.

Рыбчинский является воспитанником «Локомотива» и выступал за железнодорожников с 2017 года, периодически отправляясь в аренду в другие команды. Также футболист выступал за «Пари Нижний Новгород», калининградскую «Балтика» и молодежные сборные России разных возрастов.

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