Игрок сборной Албании Мучи: думаю, Митай перерос РПЛ

Хавбек турецкого «Бешикташа» и сборной Албании Эрнест Мучи поделился мнением об уровне игры своего партнёра по национальной команде, защитника московского «Локомотива» Марио Митая.

– Считаете ли вы, что уровень Митая выше Российской Премьер-Лиги?

– Думаю, да. Он был нашим лучшим игроком в матче с Италией. Он очень спокоен, отлично двигается с мячом, – приводит слова Мучи «РБ Спорт».

В субботу, 15 июня, сборная Албании уступила команде Италии со счётом 1:2 в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Марио Митай провёл на поле весь матч, а Эрнест Мучи вышел на замену на 87-й минуте.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Митаем интересуется итальянский «Ювентус». За «Локомотив» защитник выступает с 2022 года.