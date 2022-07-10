Руслан Нигматуллин назвал позором поражение «Спартака» в матче за Суперкубок с «Зенитом»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал результат матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» (4:0).
«Не знаю, к сожалению или к счастью, но этот позор я не смотрел. На самом деле всё печально и грустно. Такое соотношение сил… Да, оба тренера говорят, что счёт не по игре. Но именно результат остаётся, а игра забывается. Счёт 4:0 в полной мере отражает разгром одной из команд. Пусть она даже дома играет. Мне печально за «Спартак».
Но я понимаю, что сейчас в клубе очередной новый тренер с неоднозначным бэкграундом. Мне кажется, что пока курс «Спартака» выглядит сомнительно — результат достаточно показателен. Но пусть у Абаскаля получится», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 10 июля 2022
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