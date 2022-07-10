Канчельскис: в чём Семак легенда? С бюджетом «Зенита» любой тренер стал бы легендой

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.
«В чём Семак легенда? С таким бюджетом и командой любой тренер стал бы легендой. Но я поздравляю Семака с титулом, желаю ему удачи. Четыре чемпионства, три Суперкубка… Только эти трофеи ни о чём не говорят.
Легендой становятся, когда выиграют чемпионат мира, Лигу чемпионов, Лигу Европы. А на этом среднем уровне чемпионата… Даже «Спартак» не может бороться, потому что в их дом пришла беда! Легенда — Романцев», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.
- 10 июля 2022
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