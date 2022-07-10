Червиченко — о «Зените» в РПЛ: в Германии же никого доминирование «Баварии» не раздражает

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о санкт-петербургском «Зените». Бизнесмен отметил, что сине-бело-голубые доминируют в РПЛ.

«Глуповато, но можно говорить, что «Зенит» самый сильный на сегодняшний день из всех команд, которые стартуют. Там может быть всё что угодно. Бывает, что команда сильная, а потом у неё череда травм. Как заранее можно говорить, что они чемпионы? Объективно — да. «Зенит» — главные претенденты. По игре и по составу пока никто не близок к «Зениту».



В Германии же никого доминирование «Баварии» не раздражает. Никто не говорит, что немецкий чемпионат плохой. Так и у нас. На сегодняшний день полное доминирование «Зенита». В 90-х годах было полное доминирование «Спартака». Может, через какой-то период времени будет полное доминирование «Краснодара», «Динамо» или «Ростова», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.