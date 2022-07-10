Алексей Миранчук сделал хет-трик в товарищеском матче, в котором «Аталанта» победила 15:0

Сегодня, 10 июля, «Аталанта» сыграла товарищеский матч с командой «Раппресентатива Валь Сериана». Встреча закончилась разгромной победой бергамасков со счётом 15:0.



Отметим, что хет-трик в игре сделал российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Хавбек отличился на 47-й, 54-й и 69-й минутах. Также дубль в матче оформил украинский полузащитник Руслан Малиновский.



Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, куда перешёл из «Локомотива». Контракт российского игрока с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Алексея составляет € 10 млн.



В минувшем сезоне Миранчук сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

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