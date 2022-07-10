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Борис Ротенберг заявил, что может продолжить карьеру футболиста

Борис Ротенберг заявил, что может продолжить карьеру футболиста
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Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг, сыгравший прощальный матч за железнодорожников, высказался о своём будущем.

«Какие есть варианты? Не могу вам назвать сроки. Буду выбирать из того, что мне предложат. «Локомотив»? В том числе. У меня очень хорошие отношения с руководством. Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто сделал возможным для меня этот момент. Уверен, что мы придём к какому-то диалогу. Но у меня ещё есть и другие варианты, в том числе продолжать футбольную карьеру. Но все прекрасно понимают, что в 36 лет это будет тяжело. Каждому футболисту тяжело заканчивать карьеру, но когда-то этот момент придёт. Для меня футбол — настоящая любовь. Будет тяжело прощаться, именно как футболисту. Я понимаю всю ситуацию… Но ещё раз повторяю, этот вариант я не исключаю. Мне нужно просто понять, где я могу быть более полезным: как футболист или уже как человек нефутбольный», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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