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Слуцкий — об ожиданиях от нового сезона: тревожные. Мы точно не видим себя гиперфаворитами

Слуцкий — об ожиданиях от нового сезона: тревожные. Мы точно не видим себя гиперфаворитами
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Тревожные. Нас заранее отнесли в фавориты, но я всегда говорил, что по существу мы вместе работаем меньше двух недель. Процесс построения команды — это очень сложный процесс. Условно какие-то контрольные матчи или победа над «Крыльями» убедили кого-то, что это всё так легко и просто. Ты берёшь группу игроков, и она как-то сама по себе играет, но это всё очень сложные и длительные процессы. Мы сами до конца не можем понять, как они будут взаимодействовать на поле. У нас ушли 14 человек по сравнению с зимними сборами.

Мы точно не видим себя гиперфаворитами. Из стартового состава прошлого сезона остались только Самошников и Бакаев, и то они находятся в диаметрально противоположных позициях. Каждая контрольная игра даёт ответы на одни вопросы и ставит перед нами другие вопросы», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ казанский «Рубин» финишировал в зоне вылета и отправился в Первую лигу.

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