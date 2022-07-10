Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Цорн: практически все легионеры в «Локо» подписали соглашение, что не покинут клуб

Томас Цорн: практически все легионеры в «Локо» подписали соглашение, что не покинут клуб
Комментарии

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался о возможном отъезде легионеров из команды.

«Не думаю, что остальные ребята будут пользоваться разрешением ФИФА. У нас есть коммуникация со всеми легионерами. Они приняли конкретное решение, что не будут использовать опцию. Практически все легионеры подписали соглашение, что не покинут команду. Практически все. У нас нет проблемы с легионерами, что они уйдут», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, 21 июня ФИФА продлила разрешение иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ приостанавливать контракты с клубами до лета 2023 года. Данной опцией уже воспользовались множество легионеров почти из всех клубов чемпионата.

Российские легионеры вернулись в Европу. Когда и где они начнут сезон Российские легионеры вернулись в Европу. Когда и где они начнут сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022