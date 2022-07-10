Стало известно, сколько времени Наиль Измайлов будет и. о. президента Первой лиги

Бывший вице-президент «Спартака», а ныне исполняющий обязанности главы Первой лиги Наиль Измайлов, скорее всего, будет находиться в должности до сентября текущего года, сообщает «РБ Спорт».



Тем не менее отмечается, что нельзя точно сказать, когда состоятся выборы президента Первой лиги, потому что их дату утверждает президиум лиги, который ещё не собирался.



Напомним, 7 июля генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев заявил, что уходит с поста главы организации. Алаев стал и. о. президента Российской Премьер-Лиги. 16 августа состоятся выборы главы РПЛ.



Победителем РПЛ сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит», чемпионом ФНЛ (теперь – Первая лига) стало московское «Торпедо».

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