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Борис Ротенберг высказался о травме колена, из-за которой пропустил три с половиной года

Борис Ротенберг высказался о травме колена, из-за которой пропустил три с половиной года
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Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о злополучной травме из-за которой он пропустил очень длительный период времени.

«Говорили, что была угроза жизни из-за травмы колена? Не хотел бы рассказывать подробности. Была очень сложная ситуация… Хотел бы поблагодарить своего агента Дмитрия Селюка, который мне именно помог, когд была самая плохая ситуация. Именно он мне посоветовал поехать в Испанию: слава Богу, что врач вытащил моё колено. В том числе благодаря этим людям я сегодня смог выйти на поле.

Когда смотришь на футболистов, понимаешь, что их всех очень сильно ругают. Болельщики всегда вправе ругать спортсменов и давать оценки, но главное, чтобы всё это не переходило какие-то границы. Всё, что происходило в моей карьере, для меня всегда было удовольствием. Важно поставить точку именно так», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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