Б.Ротенберг признался, что не видит продолжение карьеры в блогерском футболе или Медиалиге

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о возможном продолжении карьеры в Медийной футбольной лиге.



«Могу ли рассмотреть в качестве продолжения карьеры блогерский футбол или Медиалигу? Нет, лишь профессиональный футбол. Если будет вариант продолжения карьеры, то профессиональный футбол», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, вчера, 10 июля, Борис Ротенберг провёл прощальный матч за железнодорожников — товарищеский матч с «Динамо» (3:3). Футболист вышел на поле на 84-й минуте, заменив полузащитника Гирано Керка. На 120-й минуте защитник был заменён. Ротенберг вышел на поле впервые с 2018 года. В последний раз защитник играл за железнодорожников 5 декабря 2018 года в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Рубином» (1:0).