«Уфа» разгромила «Рубин» со счётом 4:1. Ранее башкирский клуб аналогично обыграл «Урал»

«Уфа» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Томарова добилась убедительной победы над казанским «Рубином» со счётом 4:1. Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Отметим, что команды провели на поле три тайма по 45 минут. В составе клуба из столицы Башкортостана дважды отличился Тимур Жамалетдинов, ещё по мячу забили Владислав Камилов и Эрвинг Ботака-Иобома. Автором единственного забитого мяча в составе «Рубина» стал нападающий Камиль Муллин. Все голы в матче пришлись на первые два тайма, а в третьем произошёл лишь один памятный эпизод – в составе казанского клуба прямую красную карточку получил Кирилл Косарев за грубый фол.

Для «Уфы» этот товарищеский матч стал вторым на предсезонных сборах. Больше встреч у клуба не запланировано. Ранее им удалось с аналогичным счётом на выезде разгромить клуб Российской Премьер-Лиги – «Урал» (4:1).

В дебютном туре Первой лиги (ранее турнир назывался Футбольная национальная лига. – Прим. «Чемпионата») «Уфа» сыграет на выезде с «Кубанью», а «Рубин» примет подмосковную «Родину».