Обзор яркого камбэка «Динамо» со счёта 0:3 в товарищеском матче с «Локомотивом»

В воскресенье, 10 июля, на стадионе «РЖД-Арена» состоялся товарищеский матч, в котором «Локомотив» принимал «Динамо». Встреча завершилась яркой результативной ничьей со счётом 3:3.

К 63-й минуте матча железнодорожники вели с преимуществом в три гола благодаря мячам Лукаса Фассона, Антона Миранчука и Вильсона Изидора. Однако в оставшееся время игрокам бело-голубых удалось отыграться – положил начало гол Вячеслава Грулёва на 69-й минуте, затем удалось отличиться Фёдору Смолову и Константину Тюкавину. Отметим, что команды провели на поле три тайма по 45 минут.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с видеообзором прошедшего матча.

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