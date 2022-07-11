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Линделёф – о тен Хаге: он много требует от нас, как на поле, так и за его пределами

Линделёф – о тен Хаге: он много требует от нас, как на поле, так и за его пределами
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф высказал своё мнение о главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Я думаю, что все пытаются смотреть вперёд, и все рады работать с новым тренером и изучать его стиль игры. Мы не хотим оглядываться назад, мы хотим смотреть вперёд и стараться играть лучше.

Тренировки действительно активизировались. В первый день он объяснял, чего он хочет от нас. Он очень хорошо обращает внимание на детали, и это самое большое изменение.

На самом деле он сильно изменился. У него свой стиль игры, и он хочет воплотить эти вещи в жизнь. Мы много разговаривали и практиковались во многих вещах. До сих пор это было очень, очень хорошо и интересно.

Я бы не сказал, что есть какой-то список правил, но он многого требует от нас, как на поле, так и за его пределами. Мы все профессионалы, так что это не проблема», — приводит слова Линделёфа ESPN.

Напомним, Эрик тен Хаг возглавил «МЮ» в июле этого года, перейдя в клуб из амстердамского «Аякса».

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