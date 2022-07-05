Криштиану Роналду ломится из «Манчестер Юнайтед». Есть два топовых варианта

Будущее Криштиану Роналду становится всё более интригующим. В последние дни новости о португальце летят одна за одной, и все они базируются на одном тезисе: Криш собирается сваливать из «Манчестер Юнайтед». Чтобы никто не запутался, структурировали всю информацию.

Роналду действительно хочет уйти. Даже использовал проверенный приём

О том, что Криштиану намылился из Манчестера, написал The Times (не худший источник), а потом информацию подтвердил главный инсайдер Англии Дэвид Орнштейн. Утверждается, что Роналду, который ранее уже бузил из-за вялой трансферной активности клуба, попросил продать его, если поступит хорошее предложение. Основная причина банальна: Криш хочет играть в Лиге чемпионов, а «МЮ» в следующем сезоне там не будет.

Вчера Роналду должен был приехать на сборы, но не сделал этого. Объяснение размытое: семейные обстоятельства. При этом на днях Криштиану выкладывал весёлые видео с детьми в TikTok. Футболисты «МЮ» вылетают в предсезонный тур в Австралию и Таиланд 8 июля, и, по последней информации, в клубе теперь не уверены, что Роналду отправится туда со всеми.

При желании можно проследить закономерность: когда Роналду что-то не нравится, он пропускает тренировки. В марте 2020-го, когда бушевал коронавирус, Криштиану улетел в Португалию к матери, которая перенесла инсульт. К счастью, всё закончилось хорошо, но в расположение «Ювентуса» футболист вернулся не сразу. Команда вовсю готовилась к матчу Лиги чемпионов, однако Роналду остался в Португалии. Тогда писали, что причина в ковиде у одноклубника. А спустя несколько дней появилась информация, что Криш хочет покинуть «Юве» и получил два предложения. Это вполне может быть совпадением, но факт остаётся фактом.

Куда идти Роналду? «МЮ» готов продать его при одном условии

Варианты есть, но картина далеко не такая радужная, как год назад и ранее. В 2021-м «МЮ» перехватил Криштиану у «Манчестер Сити». Сейчас самая топовая опция — «Челси», но не совсем понятно, как это вяжется с информацией, что «Юнайтед» не хочет продавать нападающего конкурентам.

Криштиану Роналду Фото: Michael Regan/Getty Images

В остальном всё грустно: «Рома», где работает старый знакомый Жозе Моуринью, и родной «Спортинг», где Роналду начинал карьеру. Оба варианта смотрятся сомнительно из-за условия «МЮ». По информации ESPN, «Манчестер» готов продать Криштиану, если новый клуб возьмёт на себя последний год контракта игрока на € 30 млн. К тому же «Рома», как и «Юнайтед», не сыграет в Лиге чемпионов.

Также авторитетный The Athletic писал об интересе «Наполи», но в руководстве неаполитанцев «Чемпионату» эту информацию опровергли.

Теперь чуть поподробнее про «Челси». Всё тот же The Athletic сообщил, что лондонский клуб рассматривает покупку Роналду, несмотря на нежелание «МЮ» продавать португальца конкурентам. Также журналисты утверждают, что в июне новый совладелец «Челси» Тодд Боули встречался с агентом форварда Жорже Мендешем и обсуждал с ним потенциальный переход Криштиану.

Но самая неожиданная новость о будущем Роналду пришла из Испании. Крупное издание AS утверждает, что Мендеш повидался не только с Боули, но и с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. На встрече якобы обсуждался переезд Криштиану в Каталонию. Напоминаем, речь о легенде «Реала». Верится с трудом, хотя футбол давно доказал, что невозможное возможно.

Варианты с «Челси» и «Барсой» в нынешней ситуации топовые для Роналду. Единственная проблема: в обоих случаях португальца не поймут болельщики.

Нельзя исключать и варианта, что Роналду останется в «МЮ». Во-первых, история в «Ювентусе» двухлетней давности ни к чему не привела. Во-вторых, финансовые запросы 37-летнего Криштиану сильно усложняют поиск нового клуба. Роналду по возвращении в расположение команды предстоит разговор с главным тренером «Юнайтед» Эриком тен Хагом. Возможно, после этого многое прояснится.