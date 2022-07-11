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Алексис Санчес ведёт переговоры с «Фламенго»

Алексис Санчес ведёт переговоры с «Фламенго»
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Чилийский нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес ведёт переговоры с «Фламенго», сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации итальянского издания, чилиец всерьёз задумывается над переходом в бразильский клуб после расторжения контракта с миланской командой.

У 33-летнего чилийца остался один год по контракту с «нерадзурри», но главный тренер команды Симоне Индзаги не видит Санчеса в числе основных игроков в грядущем сезоне, поэтому игрок поручил агенту рассмотреть возможность досрочного расторжения договора с клубом.

Cанчес стал игроком «Интера» в 2019 году. В 109 матчах за команду Алексис забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее чилийский нападающий играл за «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал», «Барселону», «Удинезе» и «Ривер Плейт».

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