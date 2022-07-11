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Агент Санчеса сегодня проведёт переговоры с «Интером» для досрочного расторжения контракта

Агент Санчеса сегодня проведёт переговоры с «Интером» для досрочного расторжения контракта
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Сегодня, 11 июля, агент форварда «Интера» Алексиса Санчеса, проведёт с клубом переговоры, направленные на расторжение контракта, об этом сообщает известный итальянский журналист Николо Скира в Твиттере.

У 33-летнего чилийца остался один год по контракту с «нерадзурри», но главный тренер команды Симоне Индзаги не видит Санчеса в числе основных игроков в грядущем сезоне, поэтому игрок поручил агенту рассмотреть возможность досрочного расторжения договора с клубом.

Cанчес стал игроком «Интера» в 2019 году. В 109 матчах за команду Алексис забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее чилийский нападающий играл за «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал», «Барселону», «Удинезе» и «Ривер Плейт».

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