Футболистка ЦСКА назвала лучшего флангового защитника в мире
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Защитница молодёжной команды московского ЦСКА Софья Клюкина считает, что Жоау Канселу из «Манчестер Сити» является лучшим фланговым защитником в мире.
«Слежу за английской Премьер-лигой. Очень нравится! Лучший игрок мира на моей позиции прямо сейчас? Однозначно Канселу.
Кумиры в женском футболе? Таких нет. От некоторых игроков беру понемногу, стараюсь перенимать сильные стороны игроков Суперлиги, играющих на моей позиции. У каждого свой путь, поэтому подражать кому-то бессмысленно», — приводит слова Клюкиной пресс-служба женского ЦСКА на официальном сайте.
28-летний Канселу в сезоне-2021/2022 принял участие в 52 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав 10 результативных передач. Контракт Жоау истекает в 2027 году.
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