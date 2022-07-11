Дани Алвес раскритиковал «Барселону» за отношение к легендам клуба

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес раскритиковал клуб за отношение к футболистам, вошедшим в его историю. 39-летний бразилец выступал за сине-гранатовых с 2008 по 2016 год, а также с ноября 2021-го по июнь 2022-го.

«Я не ухожу из команды грустным. Ушёл счастливым, потому что вернулся в «Барселону». Я мечтал пять лет, желая прожить этот момент. Единственное, что мне не понравилось, так это то, как был оформлен мой уход.

С тех пор как я приехал, очень чётко дал понять, что я больше не 20-летний парень и хочу, чтобы всё делалось прямо, без сокрытия. Клуб грешил обратным в последние годы. «Барселоне» нет дела до людей, которые вошли в историю клуба. Как болельщик «Барселоны» я хотел бы, чтобы клуб поступил по-другому. Не говорю о себе, потому что моя ситуация была другим сценарием. Я бесконечно благодарен Хави и президенту за то, что они вернули меня.

«Я нашёл клуб, полный молодых футболистов с невероятными идеями на поле. Но «Барселоне» нужно улучшить работу вне поля. Мышление полностью противоположно тому, что мы построили несколько лет назад. Всё, что происходит на поле, является отражением того, что происходит снаружи», — приводит слова Алвеса The Guardian.