«Локомотив» продолжит сотрудничество с adidas. В клубе рассчитывают на обновление формы
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Немецкая компания adidas останется техническим спонсором московского «Локомотива» на сезон-2022/2023.
«В сезоне 2022/2023 adidas остаётся нашим техническим спонсором. Мы планируем порадовать болельщиков обновлением в нашей игровой форме», — заявили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.
Напомним, ряд российских клубов столкнулся с проблемами с игровой формой на новый сезон из-за сложности доставки и в связи с уходом европейских компаний из России. Сообщалось, что многие команды могут провести сезон-2022/2023 в старых комплектах и будут закупать игровую форму за свои деньги.
Сезон Российской Премьер-Лиги для «Локомотива» начнётся домашним матчем с «Нижним Новгородом», который состоится 17 июля.
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