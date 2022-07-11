Ди Мария рассказал, почему выбрал «Ювентус»

Новичок «Ювентуса» Анхель Ди Мария рассказал о причинах выбора туринского клуба.
«Я выбрал «Ювентус» потому, что это самый главный клуб в Италии и у него есть все возможности выиграть много титулов. Знаю, что это сильная команда, и я хочу быть её частью. Если они выбрали меня, значит, они думают, что я справлюсь», — приводит слова Ди Марии официальный «твиттер» «Ювентуса».
Напомним, Ди Мария перешёл в «Ювентус» на правах свободного агента. До этого он выступал за «ПСЖ». Появление аргентинца в «Ювентусе» инициировано главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри.
Ди Мария провёл за «ПСЖ» суммарно 295 матчей, забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. С клубом он пять раз становился чемпионом Франции. Ранее Анхель выступал за «Росарио Сентраль», «Бенфику», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Аргентины он становился победителем Олимпийских игр 2008 года и Кубка Америки 2021 года.
- 11 июля 2022
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