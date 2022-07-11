Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ди Мария рассказал, почему выбрал «Ювентус»

Ди Мария рассказал, почему выбрал «Ювентус»
Комментарии

Новичок «Ювентуса» Анхель Ди Мария рассказал о причинах выбора туринского клуба.

«Я выбрал «Ювентус» потому, что это самый главный клуб в Италии и у него есть все возможности выиграть много титулов. Знаю, что это сильная команда, и я хочу быть её частью. Если они выбрали меня, значит, они думают, что я справлюсь», — приводит слова Ди Марии официальный «твиттер» «Ювентуса».

Напомним, Ди Мария перешёл в «Ювентус» на правах свободного агента. До этого он выступал за «ПСЖ». Появление аргентинца в «Ювентусе» инициировано главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри.

Ди Мария провёл за «ПСЖ» суммарно 295 матчей, забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. С клубом он пять раз становился чемпионом Франции. Ранее Анхель выступал за «Росарио Сентраль», «Бенфику», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Аргентины он становился победителем Олимпийских игр 2008 года и Кубка Америки 2021 года.

Новость по теме
Анхель Ди Мария определился с игровым номером в новом клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022