Кузнецов: если не пустят на стадион, развернусь и уйду. С чего я должен оформлять Fan ID?

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал введение Fan ID, сказав, что не собирается оформлять паспорт болельщика.

«Я ничего не оформлял. Зачем мне это? Я хожу только на сборную России с друзьями. Значит, теперь не пойду. Буду смотреть футбол по телевизору. Болельщики выступили против. Если его хотят ввести, будут контролировать что-то. Это выгодно нашему футбольному союзу. Я не могу влезать и своё мнение высказывать. Пусть фанатские бригады разбираются. Если меня не пустят на стадион, я развернусь и уйду. С чего я должен оформлять паспорт болельщика? Не хотите, чтобы фанаты ходили на стадион? Вводите!» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.