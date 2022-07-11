Смородская: Ротенбергу играть больше не стоит. Пусть осваивает менеджмент

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход защитника Бориса Ротенберга из московского клуба.



«Играть Борису, наверное, больше не стоит. Пусть осваивает менеджмент. Начинать нужно с малого», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».



Напомним, Ротенберг играл в составе «Локомотива» с 2016 года. За всё время защитник сыграл в 17 матчах и пропустил большую часть игр из-за травм. Вчера, 10 июля, «Локомотив» сыграл в товарищеском матча с «Динамо». Эта встреча стал последней для Ротенберга в составе «Локомотива». Игроку устроили прощание и вручили памятную футболку.



Московский «Локомотив» по итогам сезона-2021/2022 занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.