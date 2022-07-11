Смородская: Ротенбергу играть больше не стоит. Пусть осваивает менеджмент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход защитника Бориса Ротенберга из московского клуба.
«Играть Борису, наверное, больше не стоит. Пусть осваивает менеджмент. Начинать нужно с малого», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
Напомним, Ротенберг играл в составе «Локомотива» с 2016 года. За всё время защитник сыграл в 17 матчах и пропустил большую часть игр из-за травм. Вчера, 10 июля, «Локомотив» сыграл в товарищеском матча с «Динамо». Эта встреча стал последней для Ротенберга в составе «Локомотива». Игроку устроили прощание и вручили памятную футболку.
Московский «Локомотив» по итогам сезона-2021/2022 занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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