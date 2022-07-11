«Крылья Советов» поедут на матч РПЛ с «Оренбургом» на автобусе. Расстояние — 450 км

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как команда планирует добираться на матч первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом». Напомним, на данный момент аэропорт в Оренбурге закрыт из-за ремонта взлётно-посадочной полосы.
«Скорее всего, будем добираться на автобусе. Аэропорт там сейчас закрыт. В плане железнодорожного транспорта не совсем удобно найти места и посадить такую большую группу людей, потому что все поезда проходящие. Так что будем ехать в районе 450 километров на автобусе.
Деваться некуда. Есть «Ростов», «Краснодар». Туда ещё сложнее нам добираться, сначала лететь до ближайшего аэропорта и оттуда потом 230 километров ехать», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».
Матч первого тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Оренбург» — «Крылья Советов» состоится 16 июля в Оренбурге. Начало игры — в 17:30 мск. Действующим чемпионом страны является «Зенит». По итогам прошлого сезона «Оренбург» пробился в элитный дивизион.
- 11 июля 2022
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