«Крылья Советов» поедут на матч РПЛ с «Оренбургом» на автобусе. Расстояние — 450 км

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как команда планирует добираться на матч первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом». Напомним, на данный момент аэропорт в Оренбурге закрыт из-за ремонта взлётно-посадочной полосы.



«Скорее всего, будем добираться на автобусе. Аэропорт там сейчас закрыт. В плане железнодорожного транспорта не совсем удобно найти места и посадить такую большую группу людей, потому что все поезда проходящие. Так что будем ехать в районе 450 километров на автобусе.



Деваться некуда. Есть «Ростов», «Краснодар». Туда ещё сложнее нам добираться, сначала лететь до ближайшего аэропорта и оттуда потом 230 километров ехать», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».



Матч первого тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Оренбург» — «Крылья Советов» состоится 16 июля в Оренбурге. Начало игры — в 17:30 мск. Действующим чемпионом страны является «Зенит». По итогам прошлого сезона «Оренбург» пробился в элитный дивизион.