Экс-игрок «Спартака» Ковач: Дзюба не уедет в Европу. Российская команда сорвёт джекпот

Бывший защитник «Спартака», «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Чехии Радослав Ковач поделился мнением о будущем экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.



«Отлично знаю качества Артёма Дзюбы, да их знают все, кто интересуется российским футболом. Отличный нападающий, который с годами стал ещё большим мастером. Он такой форвард, против которого всегда тяжело играть.



Всё же думаю, что Артём не уедет в Европу и останется в России. Какая-то российская команда сто процентов будет за ним охотиться и сорвёт джекпот», — приводит слова Ковача Sport24.

Ранее сообщалось, что Дзюбой интересуются несколько турецких клубов. После ухода из «Зенита» российский футболист находится в статусе свободного агента. Дзюба — лучший бомбардир в истории Российской Премьер-Лиги.