Давид Оспина подписал контракт с «Аль-Насром»

Колумбийский голкипер Давид Оспина подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Насром», сообщает пресс-служба команды. Игрок будет выступать за новый клуб два года по контракту.



Ранее к 33-летнему колумбийскому вратарю, у которого закончился контракт с клубом, проявляли интерес мадридские «Реал» и «Атлетико».



В прошедшем сезоне Оспина провёл 13 сухих матчей в 31 игре чемпионата Серии А. Также на его счету одна встреча в Кубке Италии и одна – в Лиге Европы.



Помимо «Наполи», Оспина выступал за колумбийский «Атлетико Насиональ», «Ниццу» и «Арсенал». В составе итальянской команды он играет с сезона-2018/2019.



Кроме того, с 2007 года голкипер выступает за сборную Колумбии. За это время Оспина провёл в ней 124 матча.