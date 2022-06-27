Оспина готов бесплатно покинуть «Наполи». К нему проявляли интерес «Реал» и «Атлетико»

Голкипер «Наполи» Давид Оспина готов покинуть клуб в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Шира в «Твиттере».

Ранее к 33-летнему колумбийскому вратарю, у которого закончился контракт с клубом, проявляли интерес мадридские «Реал» и «Атлетико».

В прошедшем сезоне Оспина провёл 13 сухих матчей в 31 игре чемпионата Серии А. Также на его счету одна игра в Кубке Италии и одна – в Лиге Европы.

Помимо «Наполи», Оспина выступал за колумбийский «Атлетико Насиональ», «Ниццу» и «Арсенал». В составе итальянской команды он играет с сезона-2018/2019.

Кроме того, с 2007 года голкипер выступает за сборную Колумбии. За это время Оспина провёл 124 матча.

По итогам чемпионата «Наполи» набрал 79 очков и занял третье место в таблице, уступив только «Интеру» (84) и «Милану» (86).