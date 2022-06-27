Оспина готов бесплатно покинуть «Наполи». К нему проявляли интерес «Реал» и «Атлетико»

Голкипер «Наполи» Давид Оспина готов покинуть клуб в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Шира в «Твиттере».
Ранее к 33-летнему колумбийскому вратарю, у которого закончился контракт с клубом, проявляли интерес мадридские «Реал» и «Атлетико».
В прошедшем сезоне Оспина провёл 13 сухих матчей в 31 игре чемпионата Серии А. Также на его счету одна игра в Кубке Италии и одна – в Лиге Европы.
Помимо «Наполи», Оспина выступал за колумбийский «Атлетико Насиональ», «Ниццу» и «Арсенал». В составе итальянской команды он играет с сезона-2018/2019.
Кроме того, с 2007 года голкипер выступает за сборную Колумбии. За это время Оспина провёл 124 матча.
По итогам чемпионата «Наполи» набрал 79 очков и занял третье место в таблице, уступив только «Интеру» (84) и «Милану» (86).
- 27 июня 2022
-
11:22
-
11:17
-
11:03
-
11:02
-
10:50
-
10:44
-
10:41
-
10:22
-
10:09
-
10:08
-
10:06
-
09:53
-
09:35
-
09:28
-
09:00
-
08:52
-
08:35
-
05:26
-
04:52
-
04:34
-
03:19
-
03:13
-
02:53
-
02:21
-
02:13
-
01:55
-
01:38
-
01:36
-
01:28
-
01:13
-
01:02
-
00:46
-
00:25
-
00:20
- 26 июня 2022
-
23:56