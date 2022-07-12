Гарет Бэйл: рассматривать МЛС как лигу пенсионеров — неправильно

Нападающий «Лос-Анджелес» Гарет Бэйл высказался о своём переходе в американскую лигу МЛС.

«Это лига, которая прошла долгий путь за последние 10 лет. Я не думаю, что рассматривать МЛС как лигу для пенсионеров — правильно. Погода здесь трудная, путешествие сюда тоже трудное.

Хочу оставить свой след в лиге. Это не краткосрочная вещь. Этот переход даёт мне возможность продолжать идти к следующему Евро.



Тут удивительная среда — всё, что вы видите, невероятно. Надеюсь, теперь я смогу сыграть свою роль и вывести этот клуб на новый уровень», — приводит слова Бэйла Daily Mail.

Напомним, Гарет Бэйл перешёл в «Лос-Анджелес» в июле этого года. Ранее нападающий выступал за мадридский «Реал», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».

В АПЛ есть нападающий, который не мог забить весь сезон: