Гарет Бэйл представлен в качестве игрока «Лос-Анджелеса»

Валлийский нападающий Гарет Бэйл представлен в качестве нового футболиста клуба МЛС «Лос-Анджелес». 32-летний игрок будет выступать в новой команде под номером 11. Соглашение между сторонами подписано на сезон-2022/2023.
Напомним, воспитанник «Саутгемптона» Бэйл с 2013 по 2021 год выступал за мадридский «Реал». В составе испанского клуба Гарет выиграл 19 титулов, включая пять трофеев Лиги чемпионов. Соглашение между сторонами истекло 30 июня, оно не было продлено. Бэйл перешёл в «Лос-Анджелес» в статусе свободного агента. С 2007-го по 2013-й, а также в сезоне-2020/2021 Гарет был футболистом лондонского «Тоттенхэма». На его счету также 106 матчей в футболке сборной Уэльса.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видеоролик:
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