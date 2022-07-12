Р. Билялетдинов назвал пиар-ходом новость о прибытии Дзюбы в расположение «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о прибытии форварда Артёма Дзюбы на тренировочные сборы казанской команды.

«Рубин» продолжают рассматривать в качестве команды РПЛ — пусть они и временно выбыли в Первую лигу. Новость о прибытии Дзюбы на сбор «Рубина» — пиар-ход. Хотя если Артём не найдёт приемлемый вариант в РПЛ, то появится в «Рубине». Возможно, задержится в Казани, поможет вернуться клубу в РПЛ. В таком случае на следующий год не надо будет искать команду! Сотрудничество с перспективой», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист будет поддерживать с «Рубином» физическую форму до перехода в новую команду. С 30 июня Дзюба находится без клуба — истёк его контракт с «Рубином».