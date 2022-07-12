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Министр спорта Украины рассказал, как будут проходить матчи нового сезона УПЛ

Министр спорта Украины рассказал, как будут проходить матчи нового сезона УПЛ
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Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, как будут проводиться матчи нового сезона украинской Премьер-лиги.

«Матчи будут проходить без зрителей. Решение было принято вместе с президентом и премьер-министром Украины. Только с участием спортсменов, тренеров и СМИ. Рядом должно быть хранилище, чтобы всё было под контролем. Будет взаимодействие с местными властями, с полицией там МЧС. Это сложно, но можно так проводить внутренние чемпионаты. Безопасность – это главное.

УАФ отрабатывает эти моменты со всеми регионами, где есть возможность проводить матчи. Они будут проходить только там, где есть хранилище и где можно спрятаться. Они отработают все моменты безопасности, только тогда там будут проходить матчи. У нас будет 5-7 минут, нужно, чтобы за это время все были в хранилище», — приводит слова Гутцайта «Униан» со ссылкой на телеканал «Киев».

Ранее стало известно, что новый розыгрыш чемпионата Украины стартует 23 августа.

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