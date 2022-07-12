Сёмин: станет ли «Спартак» чемпионом? Я не буду комментировать такие мелочи
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил шансы «Спартака» на чемпионство в новом сезоне. Недавно красно-белых возглавил испанский тренер Гильермо Абаскаль.
«Станет ли «Спартак» чемпионом в следующем сезоне? Мне неинтересно комментировать такие мелочи. Я ничего говорить не буду!» — цитирует Сёмина «РБ Спорт».
В сезоне-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит» — это четвёртое золото для сине-бело-голубых подряд.
После ухода из «Локомотива» Сёмин возглавил «Ростов», сменив на посту главного тренера ростовчан Валерия Карпина, который после поражения от «Зенита» во втором туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 решил сосредоточиться на работе в сборной России.
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