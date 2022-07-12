Крал, приостановивший контракт со «Спартаком», подпишет соглашение с «Шальке-04»

Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал, приостановивший контракт с московским клубом, завтра присоединится к одной из немецких команд. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, Крал подпишет контракт с «Шальке-04». На завтра запланировано медобследование. Ранее Крал выступал на правах аренды за английский «Вест Хэм». Напомним, Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей.

Ранее стало известно, что игроком интересуются «Байер» и «РБ Лейпциг», который на данный момент возглавляет бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Игрок провёл по одному матчу в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Кубке лиги и не отметился результативными действиями.