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«Химки» объявили о заключении контракта с защитником Алексеем Никитиным

«Химки» объявили о заключении контракта с защитником Алексеем Никитиным
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Защитник Алексей Никитин стал игроком «Химок», сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Соглашение футболиста с «Химками» рассчитано до конца сезона-2022/2023.

«Добро пожаловать в клуб! Желаем успехов в составе красно-чёрных!» — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».

Напомним, ранее Никитин выступал за «Уфу». Всего защитник принял участие в 136 матчах за уфимскую команду, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ранее футболист выступал в составе московского ЦСКА, красноярского «Енисея» и «Амкара».

Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнётся 15 июля. В матче первого тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Химки» сыграют с действующим чемпионом страны санкт-петербургским «Зенитом».

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