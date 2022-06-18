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Алексей Никитин обратился к болельщикам после ухода из «Уфы»

Алексей Никитин обратился к болельщикам после ухода из «Уфы»
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Защитник Алексей Никитин записал обращение к болельщикам после перехода из «Уфы» в «Химки».

«Уважаемые болельщики! Сегодня наши пути с «Уфой» и с вами расходятся. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные семь лет в команде. Я получил массу положительных эмоций. Надеюсь, что своими выступлениями, своими небольшими достижениями мы радовали вас. Благодарю клуб, тренерский и административный штаб, прекрасных игроков за совместную работу.

Надеюсь, что у «Уфы» светлое будущее. Вы должны понимать, что главный в команде — это болельщики, потому что игроки приходят и уходят, тренеры тоже, а болельщики всегда остаются с командой. Я желаю, чтобы вы всегда верили в команду до последнего, поддерживали её. Я навсегда запомню те эмоции, когда собирался полный «Нефтяник», когда мы обыгрывали топ-клубы. То, как вы поддерживали нас, давало нам силы сражаться дальше. Всем удачи», — сказал Никитин в обращении, опубликованном пресс-службой «Уфы».

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