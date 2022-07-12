Властимил Петржела: «Зенит» не боится играть в еврокубках — просто немножко не везло

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на высказывание нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза, который ранее заявил, что санкт-петербургский клуб боится играть в еврокубковых турнирах. Полоз отметил, что «Зенит» не чувствует себя уверенно на международной арене.

«Не знаю, почему Полоз сказал, что «Зенит» боится играть в еврокубках. Я так не считаю, никто и ничего не боится. Просто «Зениту» немножко не везло — не было нужного опыта. Но сейчас сложная ситуация: команда не может показать, насколько они стали лучше. Как мне кажется, у команды Семака нет проблем с игрой в еврокубках. Да, результата не было, но в футболе так бывает», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.