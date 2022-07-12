Дмитрий Полоз: «Зенит» боится играть в еврокубках, бу-бух, ба-бах — и всё

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз высказал своё мнение об игре санкт-петербургского «Зенита» в еврокубках.

«Зенит» там боится играть. Опять же, возьмём «Локомотив», тоже боятся. Все боятся там играть. Если взять матчи «Зенита», то они в России играют спокойно, туда-сюда. А в еврокубках: бу-бух, ба-бах — и всё. У них нет такой уверенности, как в РПЛ, потому что боятся.

Взять того же Аршавина. Он всегда получал мяч, где бы не находился — всегда с мячом. Другие игроки — зажались, они боятся.

Всем нужно психологов в команду, чтобы общались и настраивали на матчи. Это сто процентов», — заявил Дмитрий Полоз в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, в сезоне-2021/2022 Дмитрий Полоз забил за «Ростов» в РПЛ 14 голов и отдал три результативные передачи.

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