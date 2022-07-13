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«Манчестер Юнайтед» отреагировал на назначение Руни главным тренером «Ди-Си Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на назначение Руни главным тренером «Ди-Си Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» пожелал удачи Уэйну Руни на посту главного тренера клуба MLS «Ди-Си Юнайтед».

«Всего наилучшего», — написано в официальном «твиттере» «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что Руни присоединится к «Ди-Си Юнайтед» и приступит к выполнению своих обязанностей после того, как получит рабочую визу.

Напомним, большую часть своей игровой карьеры Руни провёл в «Манчестер Юнайтед». Он выступал за клуб с 2004 по 2017 год. За это время он провёл в составе «Красных дьяволов» 559 матчей, в которых записал в свой актив 253 гола и сделал 146 результативных передач.

Руни выступал за «Ди-Си Юнайтед» во время игровой карьеры с 2018 по 2020 год. Напомним, Руни объявил об уходе из «Дерби Каунти» 24 июня.

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