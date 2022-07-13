Уэйн Руни прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ди-Си Юнайтед»
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Уэйн Руни высказался о своём назначении на пост главного тренера клуба МЛС «Ди-Си Юнайтед».
«Я видел несколько статей в английских СМИ, в которых говорилось о том, что это, возможно, шаг назад в моей тренерской карьере. Я действительно нахожу это немного неуважительным по отношению к МЛС.
Чувствую, что опыт, который я получил в «Дерби Каунти», был очень полезен для моего развития как тренера. Вернуться в МЛС, обратно в «Ди-Си Юнайтед» — захватывающий вызов для меня. Здесь я смогу развиваться как тренер, а также помогу команде стать лучше», — приводит слова Руни Sky Sports.
Руни выступал за «Ди-Си Юнайтед» во время игровой карьеры с 2018 по 2020 год. Напомним, Руни объявил об уходе из «Дерби Каунти» 24 июня.
Новость по темеУэйн Руни стал главным тренером «Ди-Си Юнайтед»
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