Уэйн Руни прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ди-Си Юнайтед»

Уэйн Руни высказался о своём назначении на пост главного тренера клуба МЛС «Ди-Си Юнайтед».



«Я видел несколько статей в английских СМИ, в которых говорилось о том, что это, возможно, шаг назад в моей тренерской карьере. Я действительно нахожу это немного неуважительным по отношению к МЛС.



Чувствую, что опыт, который я получил в «Дерби Каунти», был очень полезен для моего развития как тренера. Вернуться в МЛС, обратно в «Ди-Си Юнайтед» — захватывающий вызов для меня. Здесь я смогу развиваться как тренер, а также помогу команде стать лучше», — приводит слова Руни Sky Sports.

Руни выступал за «Ди-Си Юнайтед» во время игровой карьеры с 2018 по 2020 год. Напомним, Руни объявил об уходе из «Дерби Каунти» 24 июня.