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«Мы одеты на 85 процентов». Президент «Торпедо» — о ситуации с новой формой

«Мы одеты на 85 процентов». Президент «Торпедо» — о ситуации с новой формой
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Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о ситуации с новой формой команды. Он отметил, что команда практически укомплектовалась амуницией.

«Будем играть в Puma. Мы решили перейти на них за полгода до конца предыдущего сезона. Заключили контракт с нашим партнёром Football Mania – они же являлись техническим партнёром ФНЛ. В целом понятные ребята, которые 500 лет на рынке. Съездили в офис Puma, познакомились с руководителями, посмотрели коллекции. Стоимость для нас была чуть ниже, чем у Nike, который, по нашему мнению, задрал цену. Мы успели вовремя внести аванс и на сегодняшний день на 85% одеты. Чего не хватает до ста процентов? Зимние вещи всегда позже доходят», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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