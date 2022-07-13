Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения

В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения
Комментарии

В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Измерения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки будут в высшем менеджменте клуба. Об этом будет объявлено в ближайшие дни», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее появилась информация, что новым руководителем московского «Спартака» может стать первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» и член совета директоров клуба Александр Матыцин. При этом нынешний президент клуба Леонид Федун должен сохранить своё место в совете директоров.

По итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит», завоевавший этот трофей в четвёртый раз подряд.

Новость по теме
В «Спартаке» отреагировали на новость о возможной смене руководителя клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022