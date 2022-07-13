Вратарь сборной Ботсваны забил гол и устроил дикие танцы
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В матче третьего тура группового этапа Кубка КОСАФА — 2022 Ботсвана — Ангола произошёл забавный эпизод.
На 68-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота сборной Анголы, который спустя минуту успешно реализовал голкипер команды Ботсваны Гойтсеоне Пхоко. После реализации 11-метрового удара вратарь побежал к угловому флажку и пустился в пляс вместе со своей командой. Встреча, прошедшая 10 июля, завершилась победой сборной Ботсваны со счётом 1:0.
Сборная Ботсваны заняла первое место в турнирной таблице группы А, набрав девять очков, и вышла в четвертьфинал турнира. Однако в 1/4 финала Кубка КОСАФА команда Ботсваны уступила сборной Замбии в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:5 — по пенальти).
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